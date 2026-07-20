La Fiorentina sta trattando con il giocatore portoghese Joao Mario, cercando di portarlo in rosa. La Juventus ha aperto alla possibilità di un prestito. Le trattative sono in corso e ancora in fase di definizione. Nessuna delle due società ha annunciato ufficialmente l’accordo. La trattativa si svolge con rapidità, senza dettagli su durata o condizioni contrattuali. Le parti stanno lavorando per chiudere l’affare nelle prossime settimane.

2026-07-20 11:44:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Fiorentina continua a lavorare sulle ampie possibilità dopo un mercato già impegnativo che ha portato sei acquisti. Ieri è stato annunciato ufficialmente Christ Inao Oulai, mentre il trasferimento di Víctor Valdepenas, il terzino sinistro spagnolo atteso nei prossimi giorni, attende ora solo l’approvazione di Mourinho. Ma Fabio Paratici non ha ancora finito, soprattutto perché Dodo sta attirando l’interesse di club italiani e stranieri. Il nome di punta per sostituirlo è Joao Mário, il terzino portoghese tornato alla Juventus dopo il prestito al Bologna e non rientra più nei piani bianconeri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La Fiorentina si muove velocemente per Joao Mario mentre la Juventus apre le porte al prestito

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Fiorentina, avanti tutta per Joao Mario: la Juve apre al prestitoLa Fiorentina sta cercando di rafforzare la rosa e ha mostrato interesse per Joao Mario.

Joao Mario verso la Fiorentina, le parti sono al lavoro per definire la formula: ecco la richiesta della Juventus per l’esterno. Le ultimeLa Juventus sta negoziando la cessione di Joao Mario, con la Fiorentina interessata all’esterno.

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