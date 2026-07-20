Fiorentina avanti tutta per Joao Mario | la Juve apre al prestito

Notizia in breve

La Fiorentina sta cercando di rafforzare la rosa e ha mostrato interesse per Joao Mario. La Juventus ha aperto alla possibilità di un prestito dell’attaccante portoghese. La squadra viola ha già confermato l’acquisto di un nuovo giocatore ieri e ora valuta l’opzione di ingaggiare Joao Mario, in vista di eventuali partenze di altri giocatori. La trattativa tra le parti è in corso, ma non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali.