Fiorentina avanti tutta per Joao Mario | la Juve apre al prestito
La Fiorentina sta cercando di rafforzare la rosa e ha mostrato interesse per Joao Mario. La Juventus ha aperto alla possibilità di un prestito dell’attaccante portoghese. La squadra viola ha già confermato l’acquisto di un nuovo giocatore ieri e ora valuta l’opzione di ingaggiare Joao Mario, in vista di eventuali partenze di altri giocatori. La trattativa tra le parti è in corso, ma non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali.
La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Oulai, i viola hanno messo nel mirino Joao Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodô. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi in prestito al Bologna ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero già aperto a un nuovo trasferimento a titolo temporaneo. Per la Fiorentina, però, molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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