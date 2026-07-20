La Fifa sta considerando l'apertura di un'indagine sulla rissa avvenuta al termine della finale tra Spagna e Argentina, disputata domenica. Il comportamento violento di alcuni tesserati argentini, in particolare di Leandro Paredes, è stato oggetto di attenzione. La disputa si è verificata subito dopo il fischio finale e ha coinvolto più persone. La federazione internazionale non ha ancora annunciato decisioni ufficiali.

Quanto accaduto domenica al triplice fischio della finale tra Spagna e Argentina non è passato inosservato agli occhi della Fifa. Il comportamento violento tenuto da alcuni tesserati dell'Albiceleste ha suscitato parecchie critiche e nel mirino è finito, soprattutto, Leandro Paredes., Già ammonito nel corso della gara, l'ex Roma è stato espulso dopo l'acceso scontro con Gavi durante i festeggiamenti spagnoli. Nell'occhio del ciclone c'è anche Nahuel Molina, colpevole di aver sferrato un colpo a Rodri mentre il capitano della Roja correva verso i suoi compagni di squadra. Da lì sarebbe partito il classico capannello che ha visto coinvolti diversi giocatori di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La finale fa ancora discutere: la Fifa verso l'apertura di un'indagine per la rissa al triplice fischio

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