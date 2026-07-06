Trump chiede la FIFA obbedisce | il caso Balogun fa discutere al Mondiale

Durante il Mondiale del 2026, Donald Trump ha richiesto alla FIFA di intervenire nel caso Balogun, e l'organizzazione ha acconsentito. La richiesta ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre le decisioni ufficiali sono state comunicate dalla FIFA senza ulteriori commenti. La vicenda riguarda un procedimento legale in corso, e le autorità hanno confermato l'intervento dell'organizzazione internazionale nello specifico caso.

Ci si può attendere di tutto dal Mondiale del 2026, profondamente egemonizzato da Donald Trump, grazie alla sua controversa amicizia con il presidente della FIFA Gianni Infantino. Ma quello che è accaduto domenica sera ha sorpreso anche i critici più feroci del Presidente repubblicano: l’attaccante Folarin Balogun, stella degli USA, si è visto sospendere la squalifica seguita al cartellino rosso ricevuto nel match precedente. E dietro c’è l’ombra, neppure troppo celata, del governo statunitense. Balogun era stato espulso nella partita dei sedicesimi di finale contro la Bosnia ed Erzegovina, e avrebbe così dovuto saltare la partita contro il Belgio di martedì notte, valida per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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