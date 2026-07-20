La FIFA ha messo in vendita alcuni pezzi del campo di gioco della finale dei Mondiali 2026, disputata nel MetLife Stadium. Questi pezzi sono stati venduti come cimeli da collezione sullo store ufficiale. La decisione ha suscitato reazioni negative, con il New Jersey che ha chiesto di rimuovere i pezzi dal mercato, protestando contro questa vendita di parte del terreno di gioco.

I Mondiali 2026 si sono chiusi con il trionfo della Spagna, ma prima ancora dell’ultimo atto c’era stato tempo per un’altra grana. Come riporta The Athletic, la FIFA ha deciso di mettere in vendita, sul proprio store ufficiale, alcune porzioni del terreno di gioco del MetLife Stadium — quello calpestato in finale — come cimeli da collezione. E la governatrice del New Jersey, Mikie Sherrill, è insorta. L’affare da (presunti) 11 milioni. I cimeli, prodotti dalla società britannica Keep Stub, sono offerti in quattro versioni fino a 3.000 dollari l’una, ciascuna limitata a 2.026 esemplari: se andassero esauriti, genererebbero oltre 11,2 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La FIFA mette in vendita le zolle del campo della finale, e il New Jersey insorge: “Toglietevi dal nostro terreno, letteralmente”

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