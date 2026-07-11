La FIFA mette in vendita pezzi del campo della finale dei Mondiali | prezzi fino a 3.000 dollari per i collezionisti

La FIFA vende frammenti del campo della finale dei Mondiali 2026, con prezzi che arrivano fino a 3.000 dollari per ogni pezzo. La partita finale si terrà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, segnando la conclusione del torneo. I pezzi sono destinati a collezionisti e appassionati di calcio. La vendita include diversi frammenti del campo utilizzato durante l’evento.

La FIFA mette in vendita frammenti del campo della finale dei Mondiali: prezzi fino a 3.000 dollari per un pezzo di storia. I Mondiali 2026 stanno correndo verso l’ultimo atto, in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. In vista della finalissima, la FIFA non sta preparando soltanto uno show speciale per l’intervallo: è in arrivo anche un’iniziativa particolare che riguarda proprio il terreno di gioco che ospiterà la partita decisiva. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il massimo organo del calcio mondiale, guidato da Gianni Infantino, ha deciso di mettere in vendita – attraverso il proprio store ufficiale – piccoli pezzi del manto erboso della finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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