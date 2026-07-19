Bufera sulla FIFA vende a prezzi folli le zolle del campo della finale Spagna-Argentina | Senza autorizzazione

A margine della finale tra Spagna e Argentina che si disputa questa sera per l'assegnazione della Coppa del Mondo, è scoppiata la polemica che ha visto di nuovo coinvolta la FIFA: questa volta è il Governo del New Jersey ad attaccare Infantino per guadagni "illeciti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mondiali, l’ultima frontiera del business della Fifa: in vendita l’erba del campo della finale. Prezzi fino a 3mila dollariSul sito ufficiale della Fifa si trovano in vendita prodotti legati ai Mondiali, tra cui magliette, cappellini e anche l’erba del campo della finale...

La FIFA mette in vendita pezzi del campo della finale dei Mondiali: prezzi fino a 3.000 dollari per i collezionistiLa FIFA vende frammenti del campo della finale dei Mondiali 2026, con prezzi che arrivano fino a 3.

Argomenti più discussi: Svelato l'anello d'oro e diamanti che verrà consegnato ai vincitori del Mondiale 2026; Mondiali 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco con tre gare in Sudamerica.

Il campo della finale diventa un caso: la Fifa vende sul sito pezzi di prato, ma il New Jersey non ci sta...Il governo dello stato che ha finanziato i lavori per rifare il manto con erba naturale: È una proprietà statale finanziata dai contribuenti. La Fifa non è autorizzata. La risposta della federazione ... msn.com

Bufera sulla FIFA, vende a prezzi folli le zolle del campo della finale Spagna-Argentina: Senza autorizzazioneA margine della finale tra Spagna e Argentina che si disputa questa sera per l'assegnazione della Coppa del Mondo, è scoppiata la polemica che ha visto ... fanpage.it