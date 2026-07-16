Dopo la vittoria per 2-1 contro l’Inghilterra, che ha portato l’Argentina in finale ai Mondiali 2026, si indaga sulla presenza di uno striscione dedicato alle Malvinas esposto nel postpartita. La FIFA sta valutando possibili sanzioni per il contenuto del messaggio. La partita ha suscitato polemiche, anche se la squadra argentina ha celebrato la qualificazione. La questione riguarda il rispetto delle norme sul comportamento durante eventi ufficiali.

Argentina, festa per la finale del Mondiale e polemiche dopo la vittoria sull’Inghilterra: nel mirino lo striscione esposto per le Malvinas. La vittoria in rimonta per 2-1 contro l’Inghilterra ha consegnato all’ Argentina il pass per la finalissima dei Mondiali 2026. La Seleccion, campione in carica, affronterà la Spagna con l’obiettivo di confermarsi sul tetto del mondo e diventare, come recita il coro ormai diventato celebre tra squadra e tifosi, «bicampeon». Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La festa argentina, però, rischia di trasformarsi in un caso disciplinare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Argentina, caso Malvinas dopo la semifinale: la FIFA valuta possibili sanzioni per lo striscione esposto nel postpartita

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Il governo del Regno Unito ha chiesto alla FIFA di valutare un'indagine nei confronti della nazionale argentina, dopo che alcuni giocatori hanno mostrato uno striscione con la scritta Las Malvinas son Argentinas #CalcioinPillole #Argentina #Malvine x.com

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