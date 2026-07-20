A Borgorose, la fibra ottica di Open Fiber è stata riattivata, portando nuova connettività nella zona. La ripopolazione delle infrastrutture digitali riguarda un intervento recente che ha migliorato la rete internet locale. La connessione è ora più stabile e veloce, interessando diverse abitazioni e attività commerciali. Nessuna altra informazione su ulteriori sviluppi o interventi è stata comunicata.

Roma, 20 lug. (askanews) - Le infrastrutture digitali possono generare sviluppo economico, occupazione e valore sociale. È quanto accaduto a Borgorose, piccolo comune della provincia di Rieti, dove la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) realizzata da Open Fiber nell'ambito del Piano Banda Ultra Larga ha creato le condizioni necessarie per attrarre un importante investimento privato e favorire la nascita di nuove opportunità di lavoro sul territorio. La storia è quella di Fleet Support, azienda italiana leader nel settore dei servizi per l'automotive, cresciuta negli anni che gestisce ogni giorno grandi volumi di dati e un elevato numero di transazioni digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La fibra di Open Fiber ripopola Borgorose

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