Open Fiber | la fibra ottica prende vita grazie all’IA generativa

Recentemente, si è parlato di come l'intelligenza artificiale generativa venga impiegata per rappresentare in modo più dettagliato e realistico le infrastrutture di fibra ottica. Questa tecnologia permette di simulare e visualizzare i processi di installazione e manutenzione, facilitando la pianificazione e il monitoraggio delle reti. Con il passaggio ai servizi connessi, le imprese devono adattarsi a nuove esigenze di gestione e sicurezza, che richiedono strumenti più avanzati e integrati.

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