Open Fiber | la fibra ottica prende vita grazie all’IA generativa
Recentemente, si è parlato di come l'intelligenza artificiale generativa venga impiegata per rappresentare in modo più dettagliato e realistico le infrastrutture di fibra ottica. Questa tecnologia permette di simulare e visualizzare i processi di installazione e manutenzione, facilitando la pianificazione e il monitoraggio delle reti. Con il passaggio ai servizi connessi, le imprese devono adattarsi a nuove esigenze di gestione e sicurezza, che richiedono strumenti più avanzati e integrati.
? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale raccontare la realtà della fibra ottica?. Cosa cambia per le imprese con il passaggio ai servizi connessi?. Perché una rete invisibile è fondamentale per la produttività nazionale?. Come influisce la copertura FTTH sulla riduzione delle disuguaglianze digitali?.? In Breve Open Fiber ha già cablato 17 milioni di abitazioni in tutta Italia.. Mauro Accroglianò coordina la comunicazione per valorizzare i servizi abilitati dalla rete.. La connettività FTTH riduce le disuguaglianze digitali tra diverse aree del territorio.. Il modello wholesale abilita smart working e digitalizzazione della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Borchia Ottica FTTH: Dove Installarla per un Wi-Fi Potentissimo
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