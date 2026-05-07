Fibra | in via di conclusione i lavori nel foggiano Open Fiber

Nella provincia di Foggia stanno per terminare i lavori di Open Fiber relativi al piano ‘Italia a 1 Giga’. La società ha diffuso un comunicato in cui comunica che le attività previste per portare la connessione ultraveloce sono in fase di conclusione. L'intervento riguarda l'installazione di infrastrutture di rete per migliorare la connettività nella zona.

Di seguito un comunicato diffuso da Open Fiber: Sono in fase di conclusione nella provincia di Foggia i lavori di Open Fiber previsti dal Piano ‘Italia a 1 Giga’ per la connettività ultraveloce. Ad oggi l’infrastruttura a banda ultra larga è stata completata in 37 Comuni, con la copertura complessiva di oltre 41mila civici (poco più di 58mila unità immobiliari) in modalità FTTH. L’intervento di digitalizzazione è finanziato fino al 70% dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata grazie al Piano ‘Italia a 1 Giga’: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Fibra: in via di conclusione i lavori nel foggiano Open Fiber Notizie correlate Leggi anche: Digitale, Gola (Open Fiber): "Infrastruttura in fibra moltiplicatore di ricchezza" Open fiber, record di velocità in Sicilia, la fibra corre a 50 gigaOpen Fiber connette il primo cliente in Sicilia, a Milazzo, alla velocità di 50 Gigabit al secondo sia in upload sia in download usando la tecnologia... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Open Fiber, nuovo record di velocità in Sicilia con la fibra a 50 giga; Fibra ultraveloce, Open Fiber attiva connessione a 50 Gbps in Sicilia; San Cataldo accelera sulla banda ultra larga con Open Fiber; Labriola: con l’aumento dei prezzi wholesale filiera verso il punto di rottura. Bompensiere entra nell’era della fibra: attiva la rete FTTH di Open FiberSoddisfazione è stata espressa dal sindaco Salvi Virciglio, che sottolinea come la disponibilità della fibra ottica possa migliorare la qualità della vita e incentivare nuove forme di lavoro, come lo ... radiocl1.it Open Fiber, PNRR: la banda ultra larga connette il foggianoCarrozzo (Open Fiber): La nuova rete a banda ultra larga è ormai una realtà consolidata nella provincia di Foggia e negli altri territori della regione ... affaritaliani.it Tra dighe che diventano reef, barriere che filtrano la plastica e droni che scendono a 3.000 metri di profondità, scorri e scopri le tecnologie che stanno cambiando il futuro degli oceani. #OtticaPositiva #OpenFiber x.com Bompensiere. Attiva la rete FTTH di Open Fiber: connettività ultraveloce oltre a 1 Gbps per oltre 190 civici - facebook.com facebook