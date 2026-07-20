La Farnesina punta su digitalizzazione e intelligenza artificiale per rafforzare governance ed economia

Da newsagent.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Farnesina ha annunciato che investirà nella digitalizzazione e nell’intelligenza artificiale per migliorare la governance e l’economia nazionale. Il viceministro degli Affari Esteri ha dichiarato che queste tecnologie sono una sfida strategica per il futuro del Paese e dell’Europa. Nessun altro dettaglio sui piani o sui tempi dell’investimento è stato fornito.

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Per il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, digitalizzazione e intelligenza artificiale rappresentano una sfida strategica per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Intervenendo a Bruxelles all’evento dedicato all’AI promosso dal gruppo ECR, Cirielli ha ribadito l’impegno della Farnesina nel contribuire alla definizione di regole condivise a livello internazionale e nel sostenere la competitività dell’industria italiana. Il futuro dell’Europa passa sempre più dalla capacità di governare l’innovazione tecnologica. Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno infatti trasformando il funzionamento delle istituzioni, l’economia e la competitività delle imprese, rendendo necessario un approccio condiviso che coniughi sviluppo tecnologico, regole comuni e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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