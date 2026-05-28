Optime docere | al Mariotti un convegno su traduzione intelligenza artificiale economia romana e lessico
Giovedì 28 maggio alle 15, l’aula magna del liceo “A. Mariotti” ospita un convegno su traduzione, intelligenza artificiale, economia romana e lessico. L’evento, organizzato dalla Delegazione di Perugia dell’Associazione italiana di cultura classica, si concentra su queste tematiche con interventi e discussioni. La partecipazione è aperta agli studenti e al pubblico interessato.
Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 15, l’aula magna del liceo classico e musicale “A. Mariotti” ospita il convegno dal titolo “Optime docere”, organizzato dalla Delegazione di Perugia “Maria Giulia Bregla” dell’Associazione italiana di cultura classica.L’iniziativa si propone come un momento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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