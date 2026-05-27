Intelligenza Artificiale linguistica computazionale e giustizia tributaria | a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia

Il 29 maggio 2026 si terrà a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia, giornata di studi internazionale dedicata ai “Nuovi scenari nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. L’evento si concentrerà su temi legati all’intelligenza artificiale, alla linguistica computazionale e alla giustizia tributaria. La manifestazione inizierà alle 9 e coinvolgerà esperti e accademici provenienti da diversi paesi.

La V edizione di Linguistica ed Economia, giornata di studi internazionale dedicata ai “ Nuovi scenari nell’era dell’Intelligenza Artificiale ” è in programma il 29 maggio 2026, dalle 9.00 alle 19.00, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in via Leopoldo Rodinò, Aula 7, e si propone come un importante momento di confronto tra accademia, ricerca, imprese, professioni e istituzioni. Al centro dell’iniziativa vi saranno i profondi cambiamenti generati dall’Intelligenza Artificiale nei campi della linguistica computazionale, dell’economia digitale, della formazione, del diritto e della giustizia tributaria europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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