Durante la partita tra Spagna e Francia, la famiglia reale spagnola ha festeggiato la vittoria della Roja con un video pubblicato sui canali ufficiali. Nel filmato si vede il re Felipe, la regina Letizia e le due principesse seduti sul divano mentre esultano, senza filtri o pose formali. La scena mostra un momento di spontaneità e gioia condivisa tra i membri della famiglia.

U na famiglia che esulta sul divano come farebbe qualunque tifoso. Protagonisti sono il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, insieme alle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, ripresi in un video diffuso dai canali ufficiali della Casa Reale. I quattro hanno assistito davanti alla tv alla Spagna qualificatasi alla finale dei Mondiali 2026, arrivata al termine di una semifinale dominata contro la Francia. L’occasione era già di per sé impegnativa: poche ore prima, a Barcellona, i quattro reali avevano presenziato ai Premi “Princesa de Girona”, l’appuntamento che ogni anno premia il talento di giovani ricercatori, artisti e innovatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La notte magica (e senza filtri) di Felipe, Letizia e le principesse per la vittoria della Roja sulla Francia che vale la finale dei Mondiali 2026

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