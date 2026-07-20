La droga uccide le mafie si arricchiscono | l’Italia deve reagire senza esitazioni
La droga continua a finanziare la criminalità organizzata, alimentando un mercato miliardario. Dalle rotte internazionali del narcotraffico alle piazze di spaccio, il traffico di sostanze stupefacenti coinvolge soprattutto i giovani e rappresenta una minaccia crescente. La diffusione delle droghe porta alla morte di molte persone e rafforza le reti criminali. Le autorità sono chiamate a intervenire per contrastare efficacemente questa spirale di illegalità.
Dalle rotte internazionali del narcotraffico fino alle piazze dello spaccio, un business miliardario continua a finanziare la criminalità organizzata e a mettere in pericolo soprattutto i giovani. La risposta dello Stato deve essere ancora più forte: prevenzione, sequestri, confische e legalità. La droga continua a essere una delle più gravi emergenze che il nostro Paese si trova ad affrontare. Non è soltanto un problema sanitario o di ordine pubblico: è il principale motore economico delle organizzazioni mafiose, che costruiscono immense fortune sulla sofferenza delle persone e sul futuro rubato a migliaia di giovani. La ’Ndrangheta è oggi... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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