Faticanti si presenta | Ho scelto Avellino senza esitazioni

Giacomo Faticanti si è presentato alla stampa durante il ritiro di Rivisondoli, dichiarando di aver scelto senza esitazioni di trasferirsi ad Avellino. Ha mostrato un atteggiamento deciso, con parole misurate e un sorriso sereno, mentre parlava della sua volontà di mettersi in gioco. La conferenza stampa è durata circa tre minuti, durante i quali ha espresso chiaramente le sue idee e il desiderio di iniziare questa nuova avventura.

Tempo di lettura: 3 minuti Idee chiare, parole misurate e tanta voglia di mettersi in gioco. Giacomo Faticanti si è presentato alla stampa dal ritiro di Rivisondoli con l’entusiasmo di chi ha scelto Avellino senza esitazioni. Il centrocampista, arrivato dalla Juventus, ha raccontato come il dialogo con il direttore sportivo Mario Aiello fosse iniziato già lo scorso gennaio, quando però preferì concludere il proprio percorso in bianconero. In estate, però, non ci sono stati dubbi. “Appena si è aperto il mercato Avellino è stata la mia prima scelta. Non ho voluto ascoltare altre proposte”, ha spiegato il classe 2004, sottolineando anche l’accoglienza ricevuta da società e compagni fin dal primo giorno di ritiro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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