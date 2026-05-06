LIVE Italia-USA World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il Setterosa deve reagire

Benvenuti alla diretta di Italia-USA, partita valida per la World Cup di pallanuoto femminile 2026. La squadra italiana, nota come Setterosa, affronta questa sfida dopo aver perso contro l’Olanda. La partita si svolge oggi e sarà seguita in tempo reale, con aggiornamenti sui punteggi e sugli sviluppi in campo. Questa gara rappresenta l’ultima occasione per l’Italia di reagire nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa all’ultima partita contro gli USA dopo la sconfitta contro l’Olanda. Brutta sconfitta. Il Setterosa perde 12-2 con una fortissima Olanda nel secondo match del gruppo 1°-4° posto dalla fase preliminare della World Cup. Match complicato per le azzurre allenate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, che domenica scorsa hanno staccato il pass per la Super Final anche attraverso al 12-10 proprio contro le campionesse olandesi. In Olanda, a Rotterdam le oranje campionesse europee a Funchal dimostrano voglia di nuova rivincita e dettano legge dal primo all’ultimo minuto con un break di quattro gol.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa deve reagire Notizie correlate LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026,... LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Setterosa; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; 1986 FIFA World Cup™ Official Film: L'Eroe Streaming | DAZN IT; World Cup femminile: Spagna e USA, vittorie per la Super Final. Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude un percorso che, al di là di quello che sarà il risultato odierno e la classifica finale della manifestazione, segna un punto di fondamentale ... oasport.it LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa ... oasport.it Andrea Iannone correrà nella nuova Harley-Davidson Bagger World Cup che ha debuttato poche settimane fa in occasione del Gran Premio delle Americhe - facebook.com facebook Exclusive: Ismael Kone has a €35m release clause into his contract at Sassuolo. It’s valid until end of July with several clubs keen in Italy — as AC Milan director Tare also confirmed, and also in UK. Talks to follow even before World Cup. youtu.be/r x.com