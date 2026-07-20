Un vecchio rudere in pietra nel bosco sarà conservato come memoria storica, mentre a circa venti metri di distanza è prevista l’apertura di una nuova abitazione. I permessi comunali sono stati ottenuti e i lavori per la costruzione di una casa con cucina a legna e bagno inizieranno a breve. La nuova abitazione ospiterà una famiglia con figli, secondo quanto riferito.

Il vecchio rudere in pietra rimarrà in piedi, memoria storica di ciò che è stato e non è più. Venti metri più in là sorgerà invece quella che sarà la nuova abitazione dei Trevallion, i permessi del Comune di Palmoli ora ci sono e tra pochi giorni i lavori inizieranno. Sessantasei metri quadri di costruzione ecosostenibile, struttura in legno e pareti fatte con i mattoni di canapa. Bioarchitettura, così si chiama, nel solco dei principi della coppia anglo-australiana che della quotidianità a contatto con la natura, senza sovrastrutture e senza oggetti inquinanti, ha fatto la propria ragione di vita.Il rendering della nuova casetta progettata dallo studio di architetti pescaresi Mascarucci racconta il progetto meglio di qualsiasi definizione: una verandina che dà sul prato, all’interno due camere da letto, cucina, sala, un bagno. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - La cucina a legna e il bagno, ecco la nuova casa nel bosco. Nathan e Cathe aspettano i figli

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Famiglia nel bosco avrà una nuova casa di 70 metri quadri (in legno) vicino al rudere

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