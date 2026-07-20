La Coppa del mondo torna a Madrid, con una partita contro Vox. Sedici anni fa, il premier era Zapatero, oggi sotto indagine per corruzione. Sanchez ha vinto il titolo nonostante le polemiche.

Sedici anni fa il premier era Zapatero, oggi indagato per corruzione. Sanchez porta a casa il titolo nella bufera. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La Coppa del mondo torna a Madrid: ora la partita è contro Vox

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torna la magia della Copa del Rey Atletico Madrid e Barcellona pronte a dare spettacolo

Notizie e thread social correlati

Arrampicata Sportiva: la Coppa del Mondo a Madrid per boulder e speedA Madrid si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, dedicata alle discipline di boulder e speed.

La squadra della Spagna per la Coppa del Mondo è stata confermata senza giocatori del Real Madrid inclusiL’allenatore della nazionale spagnola ha annunciato la rosa di 26 giocatori per la Coppa del Mondo 2026, senza includere atleti del Real Madrid.

Temi più discussi: Finale Mondiali 2026, quando e dove si gioca: data, orario, stadio e dove vederla in streaming; Mondiali 2026, Trump beccato a toccare la Coppa del Mondo prima della cerimonia; Spagna Campione del Mondo! Vince la finale con l'Argentina, cronaca e risultato · Mondiali di calcio 2026; Il baule Louis Vuitton dei Mondiali 2026 custodisce l'ambita Coppa del Mondo: tela monogram e il significato della V dorata.

CAMPEONES La Spagna alza la Coppa del Mondo #SpagnaArgentina #FIFAWorldCup #DAZN x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Come è fatta la Coppa del Mondo e quanto vale il trofeo, ideato da un italiano: non è tutto oroSpagna-Argentina è la finale dei Mondiali 2026. A New York si chiuderà la 23ª Coppa del Mondo e verrà assegnato materialmente il trofeo più ambito in assoluto. Chi alzerà la coppa al cielo sarà felice ... fanpage.it

Mondiali 2026, Trump beccato a toccare la Coppa del Mondo prima della cerimoniaLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2026, Trump 'beccato' a toccare la Coppa del Mondo prima della cerimonia ... tg24.sky.it