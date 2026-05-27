A Madrid si è conclusa la tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, dedicata alle discipline di boulder e speed. Gli atleti hanno affrontato le varie qualificazioni e finali, con manche intense e spettacolari. La competizione ha visto numerosi tentativi e cadute, mentre alcuni climber sono riusciti a salire sul podio. La gara ha attirato pubblico e appassionati, con numerose prove che hanno concluso la giornata.

Non c’è sosta nella stagione internazionale 2026 dell’arrampicata sportiva. Dopo la tappa di Coppa del Mondo della settimana scorsa a Berna, ora il circuito planetario è pronto a dare spettacolo a Madrid, più precisamente sulle pareti di Alcobendas, con un doppio appuntamento dedicato al boulder e alla speed. Si parte con il boulder: fra i blocchi iberici, tutti “a caccia di soluzioni” e di quel Sorato Anraku che da iridato sta dettando il passo anche in questa prima parte di stagione. In 90 saranno pronti a sfidarsi, fra cui gli azzurri Luca Boldrini e Matteo Reusa, che avranno come obiettivo quello di provare a superare le qualificazioni.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata Sportiva: la Coppa del Mondo a Madrid per boulder e speed

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