Messi il nono Pallone d' Oro è vicino | c' è un indizio social E Lamine Yamal

Il campo assegnerà la Coppa del Mondo, ma la sfida di New York sposterà inevitabilmente gli equilibri per il premio individuale più ambito: il Pallone d'Oro, che verrà consegnato il 26 ottobre a Londra. E la clamorosa indiscrezione che rimbalza dalla Spagna, lanciata da Marca, fa già sognare i romantici del calcio: Lionel Messi è il grande favorito per vincere il nono Pallone d'Oro della sua leggendaria carriera., Le quote dei bookmakers parlano chiaro e lo mettono in pole position. A 39 anni, l'infinito fuoriclasse di Rosario sta riscrivendo la storia. Prima di volare al Mondiale aveva già dominato in Mls con l'Inter Miami (12 gol e 8 assist in 14 partite), ma è con la maglia dell'Albiceleste che ha spento ogni dubbio: trascina i suoi in finale con 8 gol e 4 assist. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Messi, il nono Pallone d'Oro è vicino ma c'è un "indizio" social. E Lamine Yamal...Il Pallone d'Oro si avvicina, con il premio che verrà consegnato il 26 ottobre a Londra.

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Temi più discussi: Messi può vincere ancora il Pallone d'Oro? La finale dei Mondiali 2026 può decidere tutto; Messi-Yamal, dalla foto del bagnetto alla finale del Mondiale; Messi Pallone d'oro, l'incredibile ipotesi dell'Equipe scuote la vigilia della finale mondiale; Lionel Messi verso il Pallone d'Oro? Il fuoriclasse dell'Inter Miami meriterebbe il nono trionfo per le imprese ai Mondiali e le splendide prestazioni in MLS, se porterà l'Argentina al titolo.

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Messi, il nono Pallone d'Oro è vicino ma c'è un indizio social. E Lamine Yamal...La rassegna iridata decidera il premio il prossimo 26 ottobre a Londra. La Pulce, a 39 anni, e il grande favorito dei bookmakers ... sportmediaset.mediaset.it

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