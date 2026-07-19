Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali indipendentemente dalla finale | arriva l'anticipazione

A poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, si parla di un possibile premio già assegnato a un giocatore. Secondo alcune fonti, il riconoscimento come miglior giocatore dei Mondiali sarebbe stato già deciso, indipendentemente dal risultato della partita. Il premio in questione è il Pallone d'Oro della competizione, riservato al miglior atleta del torneo. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora diffusa.

Leo Messi avrebbe già vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali, ovvero il premio destinato al miglior giocatore della Coppa: questo è il retroscena emerso a poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, che dunque non dovrebbe contare nella questione. Con buona pace dell'iberico Rodri, altro candidato al riconoscimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Messi non avrebbe davvero vinto nessun Pallone d'Oro in Italia

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