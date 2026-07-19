Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali indipendentemente dalla finale | arriva l'anticipazione
A poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, si parla di un possibile premio già assegnato a un giocatore. Secondo alcune fonti, il riconoscimento come miglior giocatore dei Mondiali sarebbe stato già deciso, indipendentemente dal risultato della partita. Il premio in questione è il Pallone d'Oro della competizione, riservato al miglior atleta del torneo. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora diffusa.
Leo Messi avrebbe già vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali, ovvero il premio destinato al miglior giocatore della Coppa: questo è il retroscena emerso a poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, che dunque non dovrebbe contare nella questione. Con buona pace dell'iberico Rodri, altro candidato al riconoscimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Messi non avrebbe davvero vinto nessun Pallone d'Oro in Italia
Notizie e thread social correlati
Il riferimento del Pallone d’Oro a Messi prima dei Mondiali è chiaro: “Si può vincerlo fuori dall’Europa?”Prima della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, l'organizzazione del Pallone d'Oro ha pubblicato sui social una domanda riguardante la...
L’intervista infuocata di Ziko: “Complimenti all’Argentina per aver vinto i Mondiali! Sono truccati”Ziko ha dichiarato che i Mondiali sono stati truccati, accusando l’arbitro di scorrettezze durante la partita.
Temi più discussi: Le tre finali di Leo Messi ai Mondiali; Lionel Messi oggi: trionfi, record e l'amore con Antonela Roccuzzo; Leo Messi, la foto con Lamine Yamal bambino: la storia e le origini dello scatto · Mondiali di calcio 2026; Il caso Leo Messi: perché la matematica di Javier Gironza è... un granchio.
Leo Messi ha vinto la partita di Diego L'Argentina ha conquistato la finale Mondiale battendo l'Inghilterra, ed inevitabilmente a Leo Messi è stata fatta una domanda su Diego Armando Maradona, che contro gli inglesi ha scritto due delle pagine più belle dell x.com
Leo Messi ha vinto la partita di Diego L'Argentina ha conquistato la finale Mondiale battendo l'Inghilterra, ed inevitabilmente a Leo Messi è stata fatta una domanda su Diego Armando Maradona, che contro gli inglesi ha scritto due delle pagine più belle dell facebook
ARGENTINA Dopo il gol di Gordon, l’Inghilterra si chiude e subisce il forcing dell’Argentina. Alla fine la squadra di Tuchel non regge e nel finale subisce 2 gol. Prima Enzo, poi Lautaro, entrambi su assist dell’eterno Leo Messi reddit
Leo Messi ha vinto il Pallone d’Oro dei Mondiali, indipendentemente dalla finale: arriva l’anticipazioneLeo Messi avrebbe già vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali, ovvero il premio destinato al miglior giocatore della Coppa: questo è il retroscena emerso ... fanpage.it
Le otto finali di Messi: il trionfo da bimbo nel 2005, poi quante lacrime prima di Doha...La prima finale con l’Argentina Leo l’ha giocata a Utrecht, stadio Galgenwaard, 25mila posti: è il 2 luglio di 17 anni fa, ultimo atto del Mondiale Under 20, avversaria la Nigeria. Ieri con i grandi ... gazzetta.it