Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali indipendentemente dalla finale | arriva l'anticipazione

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, si parla di un possibile premio già assegnato a un giocatore. Secondo alcune fonti, il riconoscimento come miglior giocatore dei Mondiali sarebbe stato già deciso, indipendentemente dal risultato della partita. Il premio in questione è il Pallone d'Oro della competizione, riservato al miglior atleta del torneo. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora diffusa.

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Leo Messi avrebbe già vinto il Pallone d'Oro dei Mondiali, ovvero il premio destinato al miglior giocatore della Coppa: questo è il retroscena emerso a poche ore dalla finale tra Argentina e Spagna, che dunque non dovrebbe contare nella questione. Con buona pace dell'iberico Rodri, altro candidato al riconoscimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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