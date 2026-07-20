La Cina ha prodotto oltre 400 modelli di robot umanoidi, più della metà di quelli esistenti nel mondo. La cifra indica una crescita significativa nel settore della robotica nel paese. Il numero di modelli sviluppati supera i 200. La produzione di robot umanoidi si concentra principalmente in aziende cinesi. La rapida espansione si riflette anche nell’aumento di investimenti pubblici e privati dedicati alla robotica.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha sviluppato oltre 400 modelli completi di robot umanoidi, pari a più della metà del totale mondiale, a conferma della rapida espansione del Paese nel settore della robotica. Lo indicano i dati ufficiali diffusi oggi. Nella prima metà dell'anno, i robot quadrupedi sviluppati in Cina hanno rappresentato quasi il 70% delle vendite globali, secondo i dati del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione. (ITALPRESS). Foto Xinhua-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Cina è prima per sviluppo completo di robot umanoidi con oltre 400 modelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Cina ha Appena Inaugurato l'era dei Robot UMANOIDI.

Notizie e thread social correlati

Robot con carta d’identità, la Cina assegna un codice unico a 28 mila umanoidiIn Cina, sono stati assegnati 28 mila codici identificativi a robot umanoidi, creando un sistema di riconoscimento unico per ciascun esemplare.

Robot umanoidi, nasce il primo passaporto digitale. Rilascia identikit completo in caso di incidentiÈ stato creato il primo passaporto digitale per robot umanoidi, che consente di identificare rapidamente un assistente umanoide in caso di incidenti.

Temi più discussi: Prima copiava, oggi detta le regole: la Cina e la rivoluzione dell'auto mondiale; La Cina recupera per la prima volta un razzo orbitale, e studia come battere Musk; La Cina recupera per la prima volta un razzo riutilizzabile; Auto, la Cina supera per la prima volta il milione di vetture esportate in un mese. La metà sono elettriche e ibride.

La Cina è prima per sviluppo completo di robot umanoidi con oltre 400 modelliPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha sviluppato oltre 400 modelli completi di robot umanoidi, pari a più della metà del totale mondiale, a conferma della rapida espansione del Paese nel sett ... msn.com

Nei primi sei mesi del 2026, gli scambi commerciali della #Cina hanno raggiunto un valore di 25,47 trilioni di yuan. È la prima volta che il commercio estero supera questa soglia nel primo semestre dell'anno, con una crescita del 16,9% rispetto allo stesso peri x.com

La Cina cattura il suo primo razzo in mare, seconda al mondo dopo gli USALa Cina ha lanciato e recuperato il primo stadio del Long March-10B con un sistema di cattura in rete su piattaforma marina: è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, a riuscirci ... ilbolive.unipd.it