In Cina, sono stati assegnati 28 mila codici identificativi a robot umanoidi, creando un sistema di riconoscimento unico per ciascun esemplare. Il governo ha introdotto una regolamentazione più rigorosa sull’intelligenza artificiale e sui robot, con l’obiettivo di monitorare e gestire la diffusione di queste tecnologie. Il processo prevede l’assegnazione di un codice di identità digitale, simile a una carta d’identità, per ogni robot, rafforzando il controllo sugli automi.

La Cina accelera sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale e della robotica umanoide. Pechino ha infatti presentato un nuovo sistema nazionale che introduce una vera e propria identità digitale per i robot umanoidi, con l’obiettivo di garantire tracciabilità, sicurezza e controllo lungo tutto il ciclo di vita delle macchine. L’iniziativa rappresenta uno dei primi tentativi su larga scala di creare un sistema di identificazione unificato per una tecnologia destinata a espandersi rapidamente nei prossimi anni. Ogni robot umanoide avrà un codice identificativo unico di 29 cifre che ne consentirà il monitoraggio dalla produzione fino al riciclo finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Robot con carta d’identità, la Cina assegna un codice unico a 28 mila umanoidi

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