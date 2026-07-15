È stato creato il primo passaporto digitale per robot umanoidi, che consente di identificare rapidamente un assistente umanoide in caso di incidenti. Il documento fornisce un identikit completo, indicazioni sullo stato di funzionamento e i contatti di assistenza. Questa certificazione digitale permette di conoscere in modo immediato le caratteristiche del robot e la sua condizione, facilitando interventi rapidi e mirati.

Nasce il primo Robot Digital Passport al mondo per i robot, strumento in grado di identificare un “assistente umanoide” rapidamente, con un clic, ad esempio in caso di incidenti, rivelando istantaneamente a chi appartiene, in che condizioni “di salute” si trovi e i contatti di assistenza da chiamare. Uno strumento che è un unicum in Occidente e che va anche oltre i primi prototipi asiatici. Il suo nome è DRP, Robot Digital Passport, e a realizzarlo, prima al Mondo, è un’azienda italiana, la EZ Lab di Padova. Secondo le proiezioni di IDC, nel 2025 sono stati prodotti e spediti oltre 18.000 robot umanoidi, segnando un +508% per il mercato, con una produzione avviata su scala industriale e prospettive di espansione ancora più importanti entro il 2030. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Robot umanoidi, nasce il primo passaporto digitale. Rilascia identikit completo in caso di incidenti

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Robot umanoide batte il record nella mezza maratona di Pechino

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