Il capitano della squadra ha dichiarato che l’obiettivo principale per la prossima stagione è raggiungere una salvezza tranquilla in Serie A1. La squadra ha concluso l’ultima stagione con il titolo di Serie A2. Non sono stati fissati limiti ulteriori, ma si punta a mantenere la categoria senza pressioni eccessive. La squadra si prepara per affrontare la nuova stagione con questa priorità.

"Siamo reduci da un’ottima stagione, chiusa con il titolo di Serie A2. Obiettivo per la nuova stagione? Direi di partire da una salvezza tranquilla, innanzitutto. Poi, tutto quel che eventualmente verrà dopo sarà tutto di guadagnato". E’ Lorenzo Puglia, confermatissimo capitano dei Cavalieri Union, ad indicare l’obiettivo stagionale della prima squadra che per la prima volta dal 2020 sarà guidata da un tecnico diverso da Alberto Chiesa (il quale rimarrà comunque all’interno del club, come coordinatore di U16 ed U18). Il gruppo si ritroverà al Montano il prossimo 24 agosto, quando inizierà la preparazione vera e propria agli ordini del nuovo coordinatore tecnico Lorenzo Calamai (promosso dalla "cadetta"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La certezza dei Cavalieri è capitan Puglia: "Salviamoci in A1 senza porci alcun limite"

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