La Regione Puglia attiva il protocollo ministeriale sull' ebola ma non c' è alcun allarme

La Regione Puglia ha attivato le procedure previste dall’ordinanza del ministro della Salute e dalla circolare operativa per la prevenzione e la sorveglianza del virus Ebola. Nonostante ciò, non si registra alcun allarme sulla situazione sanitaria. Le misure sono state messe in atto per monitorare eventuali casi, ma non ci sono segnalazioni di casi sospetti o confermati nella regione. La regione ha comunque adottato tutte le procedure indicate dal protocollo ministeriale.

La Regione Puglia ha attivato tempestivamente le procedure previste dall'ordinanza del ministro della Salute sulle “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da Virus Ebola” e dalla successiva circolare operativa per la prevenzione, la sorveglianza e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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