La squadra ha concluso la stagione con la promozione in Serie A1 e la vittoria nel campionato di A2, risultato che non era previsto tra gli obiettivi iniziali. Nonostante la promozione in Serie A Elite non fosse prevista, i giocatori sono riusciti a competere efficacemente contro avversari di livello superiore. Ora si preparano a affrontare la nuova sfida nel massimo campionato nazionale.

"Un’annata strepitosa: promozione in A1, vittoria nel campionato di A2. La promozione in Serie A Elite non rientrava nei nostri obiettivi, ma siamo riusciti a ben figurare contro un avversario di livello superiore. Ho fatto un "in bocca al lupo" a Parabiago per la finale di domenica prossima e rinnovo i miei complimenti ai ragazzi ed allo staff per una stagione decisamente positiva". Parola del responsabile dell’area sportiva dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, il quale ha così tirato lo somme del rendimento della prima squadra. La sconfitta contro il Parabiago nei playoff per l’A Elite ha interrotto una cavalcata partita dal secondo posto nel girone 4 e dalle successive vittorie agli spareggi di Serie A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, stagione da lode. Ora la sfida della serie A1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Untold Struggles Behind the Worlds Most Famous Success Stories

Notizie e thread social correlati

Entusiasmo Cavalieri. Ora la sfida contro ParmaIl team di rugby ha concluso una stagione molto positiva, raggiungendo l’obiettivo di tornare in Serie A1.

Pesaro all’assalto della Serie A1: sfida decisiva a LivornoDomenica 26 aprile si gioca a Livorno una partita decisiva tra la squadra locale e la Victoria Pesaro.