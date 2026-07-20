La Cattolica entra nell’élite globale degli atenei economici

L'Università Cattolica del Sacro Cuore si è posizionata tra i primi atenei al mondo nei ranking internazionali, grazie a un punteggio elevato in ambiti come l’eccellenza accademica, l’innovazione e l’internazionalizzazione. La sua forte connessione con il mondo del lavoro e i risultati nelle classifiche globali hanno contribuito a questa affermazione. La presenza tra le prime posizioni si basa su valutazioni oggettive e dati comparabili a livello internazionale.

ECCELLENZA accademica, innovazione, internalizzazione e forte legame con il mondo del lavoro. Questi i punti di forza che collocano l’ Università Cattolica del Sacro Cuore tra i primi atenei nei ranking globali. A ribadirlo, un importante riconoscimento attribuitole di recente: la sua Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Sede di Piacenza-Cremona, ha ottenuto l’accreditamento in ambito business di AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business), che riconosce le istituzioni che hanno dimostrato un orientamento all’eccellenza in tutti gli ambiti (tra cui didattica, ricerca, sviluppo dei curricula e apprendimento degli studenti) e promuove nuovi approcci nel campo della formazione manageriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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