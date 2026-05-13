La tennista polacca ha vinto il suo primo titolo a Roma battendo Jessica Pegula in due set. Con questa vittoria, entra tra le poche giocatrici a livello mondiale ad aver raggiunto questo risultato, avvicinandosi a figure come Serena Williams. Durante la partita, ha mostrato grande solidità e precisione, conquistando il trofeo nel torneo italiano. L’incontro si è concluso con un punteggio di 6-2, 6-2.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La polacca Iga Swiatek ha mostrato una forma eccezionale durante il suo incontro contro Jessica Pegula all’Italian Open, domenica pomeriggio. Con un dominio impressionante, Swiatek ha chiuso la partita con un facile 6-1, 6-2 in poco più di un’ora, consolidando la sua posizione tra le migliori giocatrici del circuito WTA. La vittoria le consente di portare il bilancio nei confronti diretti contro Pegula a 6-5, rompendo così un’eguale distribuzione di vittorie e sconfitte. Questo risultato non solo evidenzia la sua abilità, ma la colloca anche tra le leggende del tennis come Serena Williams e Maria Sharapova.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Iga Swiatek entra nell’élite del tennis, al pari di Serena Williams, dopo la vittoria a Roma.

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