La nuova metamorfosi globale | tra innovazione e nuovi equilibri economici
Nel mese di dicembre 2025, l'inflazione annua armonizzata in Italia si è attestata al 1,2%, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo dato rappresenta un livello di stabilità dei prezzi che potrebbe influenzare le dinamiche economiche nazionali e internazionali. La cifra si inserisce in un quadro di trasformazioni economiche globali, caratterizzate da cambiamenti nelle politiche monetarie e nelle strategie di sviluppo. La stabilità dell’inflazione appare come un elemento chiave in un contesto di continui mutamenti economici.
? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% nel dicembre 2025 segna un punto di stabilità cruciale per i nuovi equilibri economici globali. Fonte Eurostat? Il paradigma della crescita globale sta attraversando una metamorfosi senza precedenti, dove la velocità dell’innovazione non si limita più a seguire i mercati, ma ne riscrive le fondamenta stesse. Non siamo di fronte a una semplice evoluzione ciclica, bensì a una riconfigurazione strutturale che mette a nudo la fragilità dei vecchi modelli di gestione del rischio e della produzione. Le tensioni che oggi scuotono gli equilibri internazionali nascono proprio dal divario tra chi ha saputo anticipare il salto tecnologico e chi si ritrova prigioniero di inerzie strategiche ormai insostenibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu
How to Become Unstoppable in a World That Never Stops Changing | Denis Waitley
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