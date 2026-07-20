Movimenti, sindacati e associazioni di vari paesi hanno presentato un appello all’Unione europea chiedendo di modificare le politiche sull’abitare. La richiesta riguarda la fine della finanziarizzazione delle case, l’aumento dell’edilizia pubblica e una maggiore partecipazione della società civile nelle decisioni comunitarie. L’obiettivo è tutelare il diritto alla casa, considerato un diritto fondamentale, e ridurre il ruolo del mercato immobiliare nel settore abitativo.

Movimenti, sindacati e associazioni di diversi Paesi chiedono all’ Unione europea di cambiare rotta: stop alla finanziarizzazione dell’abitare, più edilizia pubblica e un ruolo diretto della società civile nelle scelte comunitarie. “Le persone prima delle armi e della speculazione”. Mentre Bruxelles discute di riarmo, difesa comune e nuovi investimenti militari, un’altra Europa prova a rimettere al centro una questione sempre più esplosiva: il diritto alla casa. È da questo conflitto di priorità che nasce l’appello europeo promosso da movimenti per il diritto all’abitare, sindacati degli inquilini e organizzazioni sociali di numerosi Paesi, convinti che l’emergenza abitativa sia ormai una delle principali fratture sociali del continente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La casa è un diritto, non una merce. L’appello delle associazioni perché l’Europa cambi rotta

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