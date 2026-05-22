Il 22 maggio 2026, venti associazioni e realtà culturali hanno espresso apprezzamento per la disponibilità mostrata dai candidati alla carica di sindaco di Arezzo riguardo alla riapertura di un centro culturale ispirato alla Casa delle Culture di piazza Fanfani. Tutti i candidati hanno manifestato interesse a collaborare per realizzare questa iniziativa, che prevede la creazione di uno spazio dedicato alla promozione culturale e sociale nel centro cittadino. La proposta è stata condivisa da diversi rappresentanti del mondo associativo locale.

Arezzo, 22 maggio 2026 – 20 associazioni e realtà culturali accolgono con favore la disponibilità espressa negli ultimi giorni da tutti i candidati a Sindaco di Arezzo, a lavorare per la riapertura di un centro sul modello della Casa delle Culture di piazza Fanfani. “La Casa delle Culture, nei suoi 5 anni di attività, si è sempre connotata come un luogo aperto sia a cittadini italiani che stranieri, in cui la diversità veniva riconosciuta come un valore e un’opportunità. – spiegano le associazioni - Ha saputo dare risposte concrete a migliaia di cittadini contribuendo in maniera significativa alla coesione sociale, proponendo tantissimi servizi in ambito educativo in collaborazione con le scuole del territorio; per l’inclusione dei cittadini stranieri, ad esempio attraverso l’insegnamento della lingua italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apertura di uno spazio sul modello della Casa delle Culture, appello delle associazioni ai candidati sindaco

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