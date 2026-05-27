Il 29 marzo 2026, a Firenze, una giornalista ha commentato l’aumento dei costi delle case negli ultimi quarant’anni in Italia, sottolineando che i salari sono rimasti invariati. Gainsforth ha affermato che la casa non deve essere considerata una merce e ha chiesto un intervento pubblico per garantire il diritto all’abitare. La sua analisi si basa sul suo ultimo libro, pubblicato nel 2025.

Firenze, 29 marzo 2026 – «Negli ultimi quarant’anni, in Italia sono cresciuti molto i costi delle case Il problema è che, in parallelo, i salari sono rimasti fermi», spiega Sarah Gainsforth, 46 anni, giornalista e ricercatrice indipendente, autrice de L’Italia senza casa (Laterza, 2025). Nata a Roma da genitori immigrati, Gainsforth ha vissuto in prima persona l’esperienza di non avere una casa di proprietà in un contesto di veloci trasformazioni urbane, che hanno portato all’attuale situazione di emergenza abitativa. Se quarant’anni fa era più facile per la mggior parte della popolazione accedere a una casa con il proprio stipendio, adesso secondo Gainsforth sembra che lavorare non basti per vivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sarah Gainsforth: “La casa non è una merce. L’intervento pubblico garantisca il diritto all’abitare”

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