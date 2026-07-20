La Casa della Comunità di Villa Albani ospiterà il Punto Unico di Accesso

Oggi sarà inaugurato a Villa Albani un Punto Unico di Accesso, all’interno della Casa della Comunità. Contestualmente, sarà aperto anche l’Ospedale di Comunità “Anzio”. Questi servizi rappresentano un ampliamento dell’offerta sanitaria sul territorio e sono destinati a migliorare l’accesso alle cure per i cittadini. La Casa della Comunità ospiterà anche il Punto Unico di Accesso, che si occuperà di indirizzare i pazienti verso i servizi più appropriati.

Anzio – Oggi verranno avviate importanti novità in ambito sanitario per il litorale, con l’inaugurazione dei nuovi servizi a Villa Albani: la Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità “Anzio”. A tagliare il nastro, lunedì 20 luglio in Via Aldobrandini 32, sarà il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al Direttore Generale della Asl Roma 6 Giovanni Profico. Questo risultato, frutto di mesi di lavoro, offrirà in un’unica sede servizi sanitari, sociosanitari e di prevenzione secondo il modello organizzativo previsto dal DM 77 e dalla Missione 6 del PNRR. e i medici di base che hanno sottoscritto l’accordo con l’azienda sanitaria, i quali presteranno servizio in un ambulatorio a disposizione della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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