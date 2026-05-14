Missione Pnrr compiuta apre una nuova Casa della comunità | Non un punto di arrivo ma l’inizio di un percorso dinamico
Da lunedì entra in funzione la nuova Casa della Comunità a Castrocaro Terme e Terra del Sole, realizzata nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo progetto rappresenta un risultato importante per le strutture di assistenza territoriale, ma le autorità sottolineano che non si tratta di un punto di arrivo. La nuova struttura sarà aperta al pubblico e si inserisce in un percorso di sviluppo continuo, con l’obiettivo di rafforzare i servizi locali.
Da lunedì sarà operativa la nuova Casa della Comunità di Castrocaro Terme e Terra del Sole, traguardo prioritario della Missione 6 del Pnrr. La struttura consolida un modello di assistenza territoriale centrato sulla prossimità e sulla continuità delle cure. L’apertura segue un cronoprogramma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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