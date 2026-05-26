Prescrizione medica per il figlio disabile non accettata dal Punto unico di accesso | la denuncia di Asperger Abruzzo

Da chietitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una madre ha tentato di consegnare una prescrizione medica per il figlio disabile presso il Punto unico di accesso di San Salvo, ma questa non è stata accettata. La denuncia è stata presentata dall’associazione Asperger Abruzzo. La prescrizione riguarda le cure o i servizi necessari per il minore, ma non è stata presa in carico dal punto di accesso. La questione riguarda la gestione delle richieste di assistenza per persone con disabilità.

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Una madre prova a consegnare una prescrizione medica per il figlio disabile al Punto unico di accesso di San Salvo. La risposta del servizio sanitario è questa: “Non me lo porti l’Allegato 2, perché non glielo accetto”.“Non è una frase sbagliata. È un illecito gravissimo. Perché una struttura. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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