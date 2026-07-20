Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è scivolata mentre salutava il pubblico, riportando una ferita alla testa. È stata subito portata in ospedale per accertamenti. L’incidente ha interrotto lo spettacolo, che si svolgeva regolarmente prima dell’incidente. La cantante, nota con il nome d’arte, non ha potuto continuare l’esibizione e si trova sotto osservazione medica. Non sono stati segnalati altri danni o feriti tra il pubblico.

U n brutto incidente ha interrotto il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante romana, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è scivolata dal palco davanti al pubblico. Un momento tremendo ripreso da diversi spettatori. Le immagini hanno iniziato a girare subito sui social. Nel video si vede la cantante che si avvicina al pubblico e scivola sotto il palco subito dopo aver finito di cantare Briciole. Noemi, fotostoria di una cantante di successo. guarda le foto I soccorsi e il trasferimento in ospedale. Secondo i media locali, nella caduta Noemi si è ferita alla testa. Il personale del 118 è intervenuto subito e l’ha medicata sul posto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha perso l'equilibrio ed è scivolata mentre salutava il pubblico a San Salvo Marina. Ha riportato una ferita alla testa ed è in ospedale per degli accertamenti

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Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e ricoverata in ospedaleDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è scivolata dal palco, finendo a terra.

Noemi cade dal palco a San Salvo Marina: la cantante trasportata in ospedale per controlliDurante un concerto in piazza a San Salvo Marina, la cantante è scivolata dal palco mentre stava ringraziando il pubblico alla fine di un brano.

Temi più discussi: Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo: trasportata in pronto soccorso con una ferita alla testa; Paura al concerto di Noemi a San Salvo Marina: la cantante cade dal palco e viene portata in ospedale; Noemi cade dal palco durante un concerto in Abruzzo. Portata in ospedale per accertamenti; Noemi cade dal palco durante il concerto: ferita alla testa, trasportata al pronto soccorso, ecco come sta.

Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, ieri sera. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco, finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima m x.com

Concerto interrotto per Noemi: la cantante cade dal palco, come staNoemi è stata accompagnata in ospedale per controlli dopo la caduta dal palco durante il concerto estivo in Abruzzo. Gli ultimi aggiornamenti, come sta la cantante. notizie.it

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