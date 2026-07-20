la brutta fine dei no global

Durante una manifestazione, studenti e attivisti si sono radunati per protestare, coinvolgendo anche rappresentanti di centri sociali. La presenza di queste diverse componenti ha portato a una mobilitazione numerosa. La manifestazione ha attirato un'attenzione significativa, con partecipanti che hanno espresso le proprie posizioni pubblicamente. La situazione si è sviluppata in modo da coinvolgere vari gruppi, creando un evento di rilevo in quella giornata.

L’occasione era troppo ghiotta per il popolo dei manifestanti in servizio permanente effettivo per lasciarsela sfuggire: studenti, attivisti, centri sociali, in questo caso anche qualche “reduce”, sono scesi compatti in piazza ieri a Genova per la manifestazione nazionale in ricordo del G8 di 25 anni fa e dei drammatici accadimenti di cui la cittadina ligure fu allora teatro. Quando si tratta di dare addosso allo “Stato fascista”, ai poliziotti sotto tensione che certamente sbagliarono e che hanno pagato per i loro errori, ogni occasione è buona. «Siamo tutti Carlo Giuliani», lo slogan ascoltato ieri, è del tutto intercambiabile con «no al riarmo», «Palestina libera», e via snocciolando tutto il consolidato repertorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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