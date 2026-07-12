Milano bucano l' alt della Polizia? Due pregiudicati marocchini fanno una brutta fine
Due uomini di origine marocchina sono rimasti gravemente feriti dopo aver ignorato un segnale di stop della Polizia a Milano. Durante la fuga, hanno perso il controllo del veicolo e si sono schiantati contro un’altra auto. Sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Nessun altro coinvolto nell’incidente. La Polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sui precedenti dei due uomini.
Fuggono all’alt dei vigili ma si schiantano contro un’auto e finiscono in gravi condizioni all’ospedale. Ci risiamo. Non sono passati che pochi giorni dal tragico inseguimento costato la vita all’agente della Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile, che i ghisa si sono ritrovati nuovamente impegnati a inseguire di chi invece di fermarsi di fronte alle forze dell’ordine preferisce fuggire mettendo così a rischio non solo la propria vita, ma soprattutto quella degli agenti. Questa la cronaca dei fatti. Sono le 9 di un afoso venerdì mattina all’incrocio di via dei Missaglia e via Costantino Baroni, nella periferia sud di Milano. Una pattuglia della Polizia Locale del comando di Zona 5 di via Tibaldi sta procedendo senza intoppi nella sua attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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