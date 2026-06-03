Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il miglior marcatore del West Ham in Premier League si è scagliato contro gli Hammers dopo la brutta fine dei suoi giorni da giocatore nell’East London. Michail Antonio ha rivelato a Capital XTRA che “voleva che il West Ham venisse retrocesso” all’indomani del suo rilascio dagli Hammers. Quella sequenza di eventi si è verificata dopo che Antonio è rimasto ferito in un incidente stradale nel dicembre 2024, un evento horror che alla fine ha portato al suo rilascio dal West Ham. Ultimi video da Potrebbe piacerti Michail Antonio: ‘Sai una cosa, voglio che il club retroceda’. L’incidente, che Antonio ha descritto come quasi fatale, ha portato a un lungo periodo di riabilitazione per l’ex giocatore degli Hammers, che è in cima alla classifica dei gol segnati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Michail Antonio “voleva che il West Ham venisse retrocesso” dopo la brutta fine della carriera degli Hammers

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