Michail Antonio voleva che il West Ham venisse retrocesso dopo la brutta fine della carriera degli Hammers
Il miglior marcatore del West Ham in Premier League ha dichiarato di aver desiderato la retrocessione del club dopo la fine della sua carriera. La sua opinione si riferisce alla fase conclusiva della sua esperienza con gli Hammers, dopo un lungo percorso nel club. La sua critica si concentra sulla situazione del team al termine del suo periodo come calciatore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui commenti recenti.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il miglior marcatore del West Ham in Premier League si è scagliato contro gli Hammers dopo la brutta fine dei suoi giorni da giocatore nell’East London. Michail Antonio ha rivelato a Capital XTRA che “voleva che il West Ham venisse retrocesso” all’indomani del suo rilascio dagli Hammers. Quella sequenza di eventi si è verificata dopo che Antonio è rimasto ferito in un incidente stradale nel dicembre 2024, un evento horror che alla fine ha portato al suo rilascio dal West Ham. Ultimi video da Potrebbe piacerti Michail Antonio: ‘Sai una cosa, voglio che il club retroceda’. L’incidente, che Antonio ha descritto come quasi fatale, ha portato a un lungo periodo di riabilitazione per l’ex giocatore degli Hammers, che è in cima alla classifica dei gol segnati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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