La bomba post-Mondiale | Maldini incontra Guardiola vuole affidargli la panchina della Nazionale
Poche ore dopo la fine del Mondiale, Sky Sport ha riferito che Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato Pep Guardiola. L’obiettivo sarebbe quello di affidargli la panchina della nazionale. La notizia è stata diffusa dall’inviato Peppe Di Stefano, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La proposta sarebbe stata avanzata subito dopo il torneo, ma non ci sono comunicazioni ufficiali o dichiarazioni da parte dei protagonisti.
Una vera e propria “bomba” a tinte azzurre. A “sganciarla”, a poche ore dalla conclusione del Mondiale è Sky Sport, per bocca dell'inviato Peppe Di Stefano, secondo cui Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato Pep Guardiola. Primi abboccamenti con uno scopo chiaro: vogliono affidargli la panchina della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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