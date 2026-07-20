La bomba post-Mondiale | Maldini incontra Guardiola vuole affidargli la panchina della Nazionale

Notizia in breve

Poche ore dopo la fine del Mondiale, Sky Sport ha riferito che Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato Pep Guardiola. L’obiettivo sarebbe quello di affidargli la panchina della nazionale. La notizia è stata diffusa dall’inviato Peppe Di Stefano, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La proposta sarebbe stata avanzata subito dopo il torneo, ma non ci sono comunicazioni ufficiali o dichiarazioni da parte dei protagonisti.