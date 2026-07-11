La Nazionale egiziana di calcio è tornata in patria dopo aver partecipato al Mondiale 2026. All’arrivo presso l’aeroporto internazionale di El Alamein, una folla di tifosi ha accolto i giocatori. Successivamente, la squadra ha incontrato il presidente del paese in un evento ufficiale.

Il Rientro della Nazionale Egiziana di Calcio dopo il Mondiale 2026. IPA86566805 – CAIRO, EGYPT – 10 LUGLIO 2026: La folla dei tifosi egiziani ha accolto a braccia aperte la nazionale di calcio all’arrivo presso l’Aeroporto Internazionale di El Alamein. I sostenitori, ornati con bandiere egiziane e cori entusiasti, hanno reso omaggio alla squadra per la sua storica performance ai recenti mondiali, dove l’Egitto ha raggiunto gli ottavi di finale. La squadra, guidata dalla tenacia dei suoi giocatori, ha affrontato una sfida vibrante contro i campioni in carica dell’Argentina, con un risultato finale di 3-2, tesissimo fino all’ultimo minuto di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Nazionale egiziana torna a casa post-Mondiale e incontra il presidente Al-Sisi.

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This Was The Reason Why Michael Olise Scored An Hattrick For France He Inspected The Grass Twice

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