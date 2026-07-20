Contatto Italia-Guardiola | Maldini prova il colpaccio per la panchina della Nazionale

Un contatto tra un ex allenatore di club di alto livello e un dirigente italiano ha portato a discutere la possibilità di un nuovo commissario tecnico per la nazionale. La conversazione si è concentrata sulla fattibilità di un eventuale incarico, con il supporto di un altro ex calciatore e dirigente coinvolto nella trattativa. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora fatto, ma l'interesse per la posizione si è fatto più concreto.

Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati ct della Nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona., Naturalmente si tratta di un tentativo importante per un nome che cancellerebbe i malumori per l'eventuale scelta relativo ad Andrea Pirlo che non metteva tutti d'accordo nè in Federazione nè tra gli appassionati di calcio italiani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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