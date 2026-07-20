Kilowatt in scena gli spettacoli di teatro e danza sostenuti dal progetto Toscana terra accogliente
Lunedì 20 luglio 2026 si è svolta a Sansepolcro la quarta giornata di Kilowatt Festival. Durante l’evento sono stati presentati spettacoli di teatro e danza sostenuti dal progetto “Toscana terra accogliente”. La rete coinvolge 18 residenze artistiche toscane e il circuito regionale Fondazione Toscana Spettacolo ha fornito supporto. Gli spettacoli in anteprima sono stati ospitati in questa località, con un programma dedicato alle residenze artistiche della regione.
Arezzo, 20 luglio 2026 – Quarta giornata di Kilowatt Festival 2026, lunedì 20 luglio: in anteprima a Sansepolcro, gli spettacoli di teatro e danza sostenuti da Toscana Terra Accogliente, rete che coinvolge 18 delle residenze artistiche toscane (RAT), con il supporto del circuito regionale Fondazione Toscana Spettacolo. Primo appuntamento, alle ore 14:30 (Palazzo Alberti), con l’incontro pubblico della rete: protagonisti i 4 artisti vincitori del bando 2026 e le 22 strutture del sistema teatrale e coreografico toscano che hanno accolto in residenza e supportato i loro progetti; introduce l’incontro Patrizia Coletta (direttrice Fondazione Toscana Spettacolo), coordina Rossella Battisti (critica, giornalista) e partecipano Isabella Di Cola (Atcl), Filippo Dini (Teatro Stabile del Veneto), Gilberto Santini (Amat), Maura Teofili (Romaeuropa). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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