kilowatt in scena gli spettacoli di teatro e danza sostenuti dal progetto toscana terra accogliente

Notizia in breve

Lunedì 20 luglio 2026 si è svolta a Sansepolcro la quarta giornata di Kilowatt Festival. Durante l’evento sono stati presentati spettacoli di teatro e danza sostenuti dal progetto “Toscana terra accogliente”. La rete coinvolge 18 residenze artistiche toscane e il circuito regionale Fondazione Toscana Spettacolo ha fornito supporto. Gli spettacoli in anteprima sono stati ospitati in questa località, con un programma dedicato alle residenze artistiche della regione.