Dal 21 al 26 luglio, al Teatro Tor Bella Monaca sono in programma spettacoli che includono classici e commedie antiche. La rassegna estiva continua con nuovi appuntamenti, ampliando l’offerta di eventi teatrali nella zona. La programmazione si svolge nel periodo estivo e coinvolge diverse rappresentazioni teatrali, offrendo un calendario di spettacoli per il pubblico locale.

Classici e commedia antica in scena. Prosegue la rassegna estiva al Teatro Tor Bella Monaca, arricchendo l’offerta di spettacoli teatrali a Roma con una serie di nuovi appuntamenti. Martedì si comincia con I giganti della montagna di Luigi Pirandello. La regia e la drammaturgia, curate da Matteo Tarasco, esplorano l’ultimo atto incompiuto del maestro. Lo spettacolo, inserito nel progetto Morire di Poesia per i novant’anni dalla morte di Pirandello, indaga il contrasto tra il mondo fragile dell’arte e una società dominata dall’utile. A seguire, Eugenio Mastandrea porterà in scena Pseudolus, tratto da Plauto. Adattato e diretto da Enrico Zaccheo, l’opera vede anche la partecipazione di Enzo Curcurù e Sergio Mancinelli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Teatro Tor Bella Monaca: gli spettacoli in scena dal 21 al 26 luglio

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