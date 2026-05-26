Il nuovo capo dell’ala militare di Hamas è stato ucciso in un attacco a Gaza City, secondo fonti israeliane citate da Ynet. L’operazione ha colpito un edificio nel centro della città, dove si trovava l’obiettivo. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco o eventuali altre vittime. La notizia conferma un episodio di operazioni militari nella zona.

Il capo dell’ala militare di Hamas avrebbe perso la vita in un attacco condotto su Gaza City, secondo quanto riportato da Ynet che cita fonti israeliane. La notizia riguarda Mohammed Deif, figura centrale della struttura militare del movimento palestinese, indicato come uno dei principali comandanti operativi. Le stesse fonti sottolineano come si tratti di informazioni non ancora confermate ufficialmente, lasciando quindi aperta la possibilità di sviluppi o smentite nelle prossime ore. L’operazione, se confermata nei dettagli, rappresenterebbe un passaggio significativo nel conflitto in corso nella Striscia di Gaza e nelle dinamiche interne del gruppo armato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Israele, eliminato il nuovo capo dell’ala militare di Hamas

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