Un bambino di quattro anni, fratello di un calciatore in piena attività, ha attirato l’attenzione durante un evento sportivo internazionale. Il piccolo, con la maglietta del fratello, ha esibito comportamenti esultanti, come fare boccacce e correre tra i seggiolini dello stadio. La sua popolarità è cresciuta rapidamente, attirando l’attenzione di tifosi e media. La madre, presente, ha mostrato il bambino mentre si divertiva tra i presenti.

Nato all’ombra del fratello. E vive di luce riflessa. Keyne, quattro anni e una popolarità improvvisa, troppo grande per l’età. Ecco Keyne, fratello di Lamine Yamal, figlio di Sheila Ebana madre di entrambi, che fa boccacce allo stadio, corre tra i seggiolini con la maglia di Lamine Yamal, esulta e festeggia. Un mese e passa sotto i riflettori, la sua fama è seconda solo a quella del fratello campione del Mondo. Il più cercato dai cameramen dei Mondiali, c’è una fratelloYamal-cam fissa su di lui: novanta minuti di linguacce, esultanze scomposte e Vamos casuali. Le telecamere lo riprendono, i social ripostano, i follower aumentano e il fenomeno è servito. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Keyne, a 4 anni è il più popolare del Mondiale: almeno quanto il fratello Lamine Yamal

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Facce buffe, balletti, gag esilaranti: Keyne, il fratellino di Lamine Yamal è una star del MondialeKeyne, il fratellino di Lamine Yamal, ha conquistato il pubblico durante il Mondiale con facce buffe, balletti e gag divertenti.

Il Mondiale l’ha vinto Yamal, ma non Lamine: la storia di Keyne, il fratellino che è «come se fosse un figlio»Lamine Yamal ha vinto il Mondiale, mentre suo fratellino Keyne non ha partecipato alla vittoria.

Temi più discussi: Anche il fratello di 4 anni di Lamine Yamal è diventato un fenomeno di questi Mondiali; Facce buffe, balletti, gag esilaranti: Keyne, il fratellino di Lamine Yamal è una star del Mondiale; Mondiali, fenomeno Keyne: il fratellino di Yamal star dei social tra linguacce, corse e balletti; Keyne Yamal, chi è il fratellino di quattro anni (e perché è la vera star della finale).

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Lamine Yamal e suo fratello di 3 anni Keyne con la Coppa del Mondo reddit

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