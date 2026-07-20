Kevin Keegan è morto a 75 anni | addio alla leggenda del calcio inglese due volte Pallone d’Oro

Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese e due volte Pallone d’Oro, è morto a 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’ex attaccante e allenatore ha lasciato un segno indelebile nel calcio, sia come giocatore che come tecnico. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente, suscitando il cordoglio del mondo sportivo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il calcio internazionale dice addio a Kevin Keegan, una delle figure più rappresentative della storia del calcio inglese. L’ex attaccante si è spento all’età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, lasciando un’eredità indelebile sia come calciatore che come allenatore. L’annuncio è stato diffuso dalla famiglia attraverso una nota ufficiale, nella quale viene spiegato che Keegan è morto circondato dall’affetto della moglie Jean e delle figlie. Una carriera ricca di successi. Considerato uno dei più grandi attaccanti della sua generazione, Kevin Keegan ha vestito le maglie di Liverpool, Amburgo, Southampton, Newcastle United e Scunthorpe United, conquistando numerosi trofei durante la sua carriera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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